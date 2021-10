Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 18:10 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi l’incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario della CGIL Maurizio Landini per portare la solidarietà del governo dopo l’assalto subito sabato e la del sindacato è scattato un lungo applauso quando draghi e Landini si sono abbracciati volevo dell’emergenza a vedere per la segretaria della CISL scuola Maddalena Gissi le test sulla nuova gestione delle quarantenne secondo introduce gli elementi di violazione della privacy da parte del dirigente o degli addetti al controllo negli istituti perché richiede una rilevazione del setting non si può agire violando la privacy aggiunti in merito alla vaccinazione che fingi Si si chiede possibile che la ASL con la loro competenza non sia in condizione di tracciare le situazioni senza coinvolgere gli addetti alla sicurezza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi l’incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario della CGIL Maurizio Landini per portare la solidarietà del governo dopo l’assalto subito sabato e la del sindacato è scattato un lungo applauso quando draghi e Landini si sono abbracciati volevo dell’emergenza a vedere per la segretaria della CISL scuola Maddalena Gissi le test sulla nuova gestione delle quarantenne secondo introduce gli elementi di violazione della privacy da parte del dirigente o degli addetti al controllo negli istituti perché richiede una rilevazione del setting non si può agire violando la privacy aggiunti in merito alla vaccinazione che fingi Si si chiede possibile che la ASL con la loro competenza non sia in condizione di tracciare le situazioni senza coinvolgere gli addetti alla sicurezza ...

