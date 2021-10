Tullio Solenghi: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore e comico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tullio Solenghi è un attore, comico, imitatore e regista teatrale, oltre che scrittore e doppiatore, che miete successi da molti anni, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Famoso soprattutto per essere stato uno dei componenti del Trio insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez, l’artista genovese è, in realtà, molto più di questo. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è Tullio Solenghi: biografia, carriera e Instagram Tullio Alberto Solenghi è nato a Genova il 21 Marzo del 1948 (Ariete) da Guido e Luigina. Ha un fratello minore di nome Claudio. Nutrendo fin da piccolo una grande passione per il mondo dello spettacolo, da ragazzo Solenghi decise di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 ottobre 2021)è un attore,, imitatore e regista teatrale, oltre che scrittore e doppiatore, che miete successi da molti anni, ma cosa sappiamo della sua? Famoso soprattutto per essere stato uno dei componenti del Trio insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez, l’artista genovese è, in realtà, molto più di questo. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi èAlbertoè nato a Genova il 21 Marzo del 1948 (Ariete) da Guido e Luigina. Ha un fratello minore di nome Claudio. Nutrendo fin da piccolo una grande passione per il mondo dello spettacolo, da ragazzodecise di ...

