Scontri a Roma | Pd | mozione in Senato per sciogliere Forza Nuova

"Depositeremo una mozione in Senato chiedendo che sia calendarizzata e votata al più presto" dice la senatrice Fedeli. Fdi, Lollobrigida: "Se Draghi vuole può sciogliere organizzazioni eversive". Forza Nuova: "Nemmeno lo scioglimento potrà invertire la rotta"

