Ritrovata morta a Castellanza la donna di 47 anni scomparsa a Legnano

E' stata Ritrovata morta Raffaella Danese, 47 anni, la donna di Legnano scomparsa una settimana fa. I carabinieri di Busto Arsizio hanno rinvenuto il corpo nell'ex Enel di Castellanza, sito dismesso a poca distanza dalla via Isonzo, dove la donna aveva lasciato la sua auto abbandonata. Adesso sono in corso le indagini per fare luce

