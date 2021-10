Psg | lo sfogo di Wijnaldum | “Non sono felice | a volte è preoccupante non giocare”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Georginio, nel corso di un’intervista rilasciata al portale olandese ‘Nossport’, ha manifestato tutta la propria frustrazione per il suo scarso utilizzo in campo: “Ad essere onesto, non posso dire di essere completamenteal Paris Saint-Germain, perché la situazione non è quella che mi aspettavo. Anon”. L’olandese è stato impiegato raramente da titolare dal tecnico Mauricio Pochettino: soltanto duesu nove è rimasto in campo per 90?. SportFace.

