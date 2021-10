Prosegue il momento d’oro di Osimhen | gol e successo con la Nigeria

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictorimpegnato con la Nazionale. L’attaccante del Napoli in campo nel match di qualificazione mondiale Repubblica Centro Africana-terminata colno per 2-0.è stato protagonista segnando la seconda rete con un destro preciso in girata a centro area. Il centravantino, autore già di sette gol in stagione con gli azzurri, continua a segnare e non ha intenzione di fermarsi. Intanto laconsolida così il primo posto nel gruppo C della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

