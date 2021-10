Per fortuna la campagna vaccinale è stata più veloce della violenza no vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) E se il principale errore tattico (scontata la condanna per violenze e rigurgiti fascisti) dei vari movimenti che stanno cercando di cavalcare la protesta contro la campagna vaccinale fosse quello di essere in ritardo? Certo, i non vaccinati sembrano ancora un numero rilevante, e questo potrebbe dare l’impressione di avere un ampio bacino in cui pescare per sostenere le proteste. Dopo, e questa sembra la strategia vista in azione sabato scorso, sarebbe solo compito di chi è organizzato per trasformare il malcontento in violenza e poi mutarne anche obiettivi e metodi. Ma il governo e le autorità sanitarie, senza raccontarlo troppo, hanno comunque corso in questi ultimi mesi. I risultati si vedono, sia dall’andamento dei dati pandemici sia dai numeri sulle vaccinazioni. E, grazie a quei risultati, il governo ha spazi di manovra con cui ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) E se il principale errore tattico (scontata la condanna per violenze e rigurgiti fascisti) dei vari movimenti che stanno cercando di cavalcare la protesta contro lafosse quello di essere in ritardo? Certo, i non vaccinati sembrano ancora un numero rilevante, e questo potrebbe dare l’impressione di avere un ampio bacino in cui pescare per sostenere le proteste. Dopo, e questa sembra la strategia vista in azione sabato scorso, sarebbe solo compito di chi è organizzato per trasformare il malcontento ine poi mutarne anche obiettivi e metodi. Ma il governo e le autorità sanitarie, senza raccontarlo troppo, hanno comunque corso in questi ultimi mesi. I risultati si vedono, sia dall’andamento dei dati pandemici sia dai numeri sulle vaccinazioni. E, grazie a quei risultati, il governo ha spazi di manovra con cui ...

