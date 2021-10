La Gazzetta pazza di Osimhen | Meglio di Giroud | Dybala e Dzeko

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 ottobre 2021)di. L’attaccante del Napoli è un ciclone che non accenna a fermarsi nemmeno in nazionale. COMANDALa ripartenza del campionato sarà una giornata per attaccanti: chi torna, come, chi cerca conferme, come. Ognuno ha un motivo in più per lasciare il segno. Sabato i primi a giocare saranno Edin e Olivier. Il numero 9 nerazzurro ritorna nella sua Roma da insostituibile: all’Olimpico, avversaria la Lazio, sarà un derby d’area di rigore con Immobile, il collega centravanti con cui oggi condivide il titolo di capocannoniere (a quota 6 gol dopo 7 partite). Il 9 rossonero, di nuovo a posto fisicamente, cercherà di aggiornare il conto dei gol che si è ...