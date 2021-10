Juve | 3 cessioni per arrivare a Pogba

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lantus conserva ancora speranze di mettere a segno il colpo dei sogni: il ritorno a Torino di Paul. L’operazione è complicata, ma il francese sarebbe contento di tornare in bianconero. Il contratto dicon il Manchester United scade nel prossimo giugno e al momento il rinnovo è distante. Motivo per cui le L'articolo

sportli26181512 : Dalla Spagna: Juve, 3 cessioni per il sogno Pogba: Paul Pogba alla Juve? Difficile, difficilissimo. Ma secondo...

Commenta per primo Paul Pogba alla? Difficile, difficilissimo. Ma secondo la stampa spagnola il club bianconero per il ritorno del centrocampista francese ha ancora una speranza. Deve prima far posto, a livello di ingaggi, con la ..., possibilidi McKennie e Kulusevski Intanto i bianconeri stanno lavorando per rinforzare anche gli altri settori del campo , in particolar modo il centrocampo. Il preferito per la ...La Juventus conserva ancora speranze di mettere a segno il colpo dei sogni: il ritorno a Torino di Paul Pogba. L'operazione è complicata, ma il francese ...Ramsey al Newcastle - Gli inglesi hanno messo nel mirino il centrocamposta della Juventus: trasferimento possibile già a gennaio.