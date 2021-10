Il Green Pass scadrà nel 2022. Costa: “Se l’andamento dell’epidemia continuerà ad essere positivo è ragionevole pensare a una revisione” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per il Green Pass, ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “resta ovviamente la validità di 12 mesi, a partire dalla data di somministrazione della terza dose per chi la farà o della seconda dose per chi non rientra nelle categorie indicate per il richiamo”. “Rispetto poi alla scadenza del Green Pass per gran parte della popolazione – aggiunge Costa -, abbiamo comunque davanti un ragionevole tempo per valutare quello che sarà il quadro, augurandosi che da qui a pochi mesi il Green Pass magari non serva più perché siamo usciti dalla pandemia”. “La scadenza dei Green Pass – aggiunge Costa -, che per la gran parte avverrà a 2022 inoltrato, è cioè un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per il, ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea, “resta ovviamente la validità di 12 mesi, a partire dalla data di somministrazione della terza dose per chi la farà o della seconda dose per chi non rientra nelle categorie indicate per il richiamo”. “Rispetto poi alla scadenza delper gran parte della popolazione – aggiunge-, abbiamo comunque davanti untempo per valutare quello che sarà il quadro, augurandosi che da qui a pochi mesi ilmagari non serva più perché siamo usciti dalla pandemia”. “La scadenza dei– aggiunge-, che per la gran parte avverrà ainoltrato, è cioè un ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - MarySpes : RT @lordfed3: Non so chi sia questa ragazza del movimento 'studenti contro il green pass', però io le facce dei gggiovani le vorrei tutte c… - Marcel_Bel89 : Green pass: negozio ha condiviso foto t-shirt Boia chi molla -