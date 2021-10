golf | Molinari prima con luci e ombre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) EPILOGO: Nel PGA Tour Sungjae Im vince in rimonta a Las Vegas grazie a un round finale bogey free e un parziale di 62 su un totale di 260 colpi. Il sudcoreano conquista il secondo titolo in carriera ...

torna in campo a Las Vegas " Dopo la parentesi sull'European Tour , Francescorientra sul PGA Tour a distanza di quasi due mesi. Il torinese sarà tra i protagonisti dello Shriners ...Tra gli altri italiani in gara, Edoardoe Francesco Laporta , con quest'ultimo che proprio ... i primi due all'AustrianOpen e all'Omega Dubai Desert Classic . Prima vittoria per il ...L'azzurro ha chiuso al nono posto l'Open de España torneo che ha visto la prima vittoria casalinga di Rafa Cabrera Bello ...Francesco Molinari termina la gara d'esordio sul PGA Tour 2021/22 con più di una perplessità. Supera il taglio ma rovina il torneo con un pessimo terzo giro. Secondo titolo in carriera per Im ...