“Fuori c’è una guerra”: GF Vip, Amedeo Goria padre? Svelata la verità (Di lunedì 11 ottobre 2021) La presunta fidanzata di Amedeo Goria ha rivelato la verità sulla presunta, anch’essa, gravidanza. Ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva svelato, da tempo, le cose come stanno Momenti di tensione al GF Vip nel corso della puntata di oggi lunedì 11 ottobre. Fra i temi affrontati nel corso della serata il più caldo, indubbiamente, quello riguardante la presunta paternità di Amedeo Goria. Il giornalista, infatti, durante il corso del suo soggiorno nel reality ha appreso di una ipotetica gravidanza della sua fidanzata, anche se inizialmente non è stata definita come tale: Vera Miales. Quest’ultima è stata infatti paparazzata in un abito bianco molto aderente con un vistoso pancino in vista. Lo scoop ha fatto nel giro di pochissimo il giro del web, scatenando varie ipotesi, fra cui ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) La presunta fidanzata diha rivelato lasulla presunta, anch’essa, gravidanza. Ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva svelato, da tempo, le cose come stanno Momenti di tensione al GF Vip nel corso della puntata di oggi lunedì 11 ottobre. Fra i temi affrontati nel corso della serata il più caldo, indubbiamente, quello riguardante la presunta paternità di. Il giornalista, infatti, durante il corso del suo soggiorno nel reality ha appreso di una ipotetica gravidanza della sua fidanzata, anche se inizialmente non è stata definita come tale: Vera Miales. Quest’ultima è stata infatti paparazzata in un abito bianco molto aderente con un vistoso pancino in vista. Lo scoop ha fatto nel giro di pochissimo il giro del web, scatenando varie ipotesi, fra cui ...

Advertising

borghi_claudio : 'Michetti pilotato dai no VAX' ?? Al di là della cretinata potrebbe essere un'occasione per dargli una lezione no? T… - DSantanche : È #Provenzano ad essere fuori dall'arco costituzionale per le sue gravissime dichiarazioni. Non c'è nulla di più an… - fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - FFildi : Adesso tutti pazzi per #Lucca, quando c’era chi restava sorpreso dalle voci che lo volevano a #Sassuolo e #Torino.… - marsigatto : RT @Urbano___VIII: @strange_days_82 @marsigatto La polizia c’era eccome dentro e fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori c’è It.a.cà, il primo festival nazionale sul turismo responsabile approda a Palermo PalermoToday