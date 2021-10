FORUMAutoMotive torna il 25 e il 26 Ottobre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da #, a Milano, nelle giornate del 25 ( i lavori potranno essere seguiti su : Facebook ) e 26( in presenza* e online , ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FORUMAutoMotive torna

il Giornale

Ancora una volta, dunque, #si candida come moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta unicamente da esponenti delle filiere produttive e ...Ancora una volta, dunque, #si candida come moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta unicamente da esponenti delle filiere produttive e ...Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da #FORUMAutoMotive, a Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26 ottobre (in presenza* e online, valido, ...