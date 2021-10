E’ morto il più vecchio rinoceronte al mondo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era il più anziano esemplare al mondo a vivere in un parco zoologico e la propria sottospecie, quella dei rinoceronti bianchi meridionali, è l’unica a sopravvivere ancora in natura. Il vecchio cuore di Toby quest’anno non ce l’ha fatta ad affrontare le soglie dell’inverno e lui, a 54 anni, è stato accompagnato nell’ultimo viaggio da tutti quelli che sono potuti accorrere nella serata del 6 ottobre: i suoi keeper, il curatore generale, i medici veterinari, gli etologi e il Ceo del parco Natura Viva di Bussolengo Cesare Avesani Zaborra. “Sapevamo che sarebbe accaduto prima o poi – spiega Avesani Zaborra – ma salutare l’ultima ora del gigante buono che ha costruito con noi la storia dell’ultimo mezzo secolo, resta profondamente triste”. Tuttavia, l’apporto di Toby alla salvaguardia della biodiversità non terminerà con la morte: dopo l’autopsia già ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era il più anziano esemplare ala vivere in un parco zoologico e la propria sottospecie, quella dei rinoceronti bianchi meridionali, è l’unica a sopravvivere ancora in natura. Ilcuore di Toby quest’anno non ce l’ha fatta ad affrontare le soglie dell’inverno e lui, a 54 anni, è stato accompagnato nell’ultimo viaggio da tutti quelli che sono potuti accorrere nella serata del 6 ottobre: i suoi keeper, il curatore generale, i medici veterinari, gli etologi e il Ceo del parco Natura Viva di Bussolengo Cesare Avesani Zaborra. “Sapevamo che sarebbe accaduto prima o poi – spiega Avesani Zaborra – ma salutare l’ultima ora del gigante buono che ha costruito con noi la storia dell’ultimo mezzo secolo, resta profondamente triste”. Tuttavia, l’apporto di Toby alla salvaguardia della biodiversità non terminerà con la morte: dopo l’autopsia già ...

Advertising

HuffPostItalia : Burioni: 'C'è stato un solo morto per vaccino a mRNA. Più rischioso il viaggio in auto fino all'hub' - serantis1 : RT @viperl0han: Ragazz* vi informo che non sono morto (quasi) , ho subito una rapina ed ho dovuto aspettare per ritornare attivo sui socia… - AnsaVeneto : Morto il più vecchio rinoceronte al mondo in un parco zoo. Al Natura Viva di Bussolengo, Toby aveva 54 anni #ANSA - corriereveneto : #verona Toby aveva 54 anni, era ospite del parco Natura Viva di Bussolengo nel veronese. Dopo l’autopsia vivrà la s… - infoitcultura : Morto Elio Pandolfi. Se ne va uno dei più grandi attori e doppiatori italiani -

Ultime Notizie dalla rete : morto più Sky Tg24, per il ciclo di interviste stories 'Caparezza - Made in Molfetta' Questo ha creato un conflitto interiore che è diventato sempre più grande, era sempre più ... A un certo punto esplosi in Francia , diventai famoso mentre in Italia ero morto e sepolto. Ogni settimana ...

morto Granville Adams, era Zahir Arif in Oz: aveva 58 anni Granville Adams è morto Il mondo del cinema e della tv piangono Granville Adams, l'attore che aveva ... a dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati i familiari più intimi. Granville Adams: il ...

Addio a Duca una vita per il porto e le ferrovie Corriere Adriatico Questo ha creato un conflitto interiore che è diventato sempregrande, era sempre... A un certo punto esplosi in Francia , diventai famoso mentre in Italia eroe sepolto. Ogni settimana ...Granville Adams èIl mondo del cinema e della tv piangono Granville Adams, l'attore che aveva ... a dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati i familiariintimi. Granville Adams: il ...