Draghi proroga un altro bonus | fino a 500 a famiglia

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il governo presieduto da Marioha stanziato 500 milioni di euro come sostegno per le famiglie in difficoltà. Prosegue quindi senza interruzione l’azione del governo centrale, iniziata sotto il governo presieduto da Giuseppe Conte, per combattere il disagio economico e sociale derivato dalla pandemia di Covid – 19. Vediamo meglio in cosa consiste questo. Mario--AltranotiziaDa marzo 2020, da quando cioè la pandemia è entrata nella nostra vita e nelle nostre case, molto è cambiato e purtroppo non in meglio. La situazione economica e sociale ha subito un contraccolpo durissimo. L’unione europea ha fatto la sua parte con il Recovery Found, ma adesso occorre che quei denari vengano investiti al meglio. In quest’ottica di sostegno alle famiglie più colpite dalla crisi pandemica, il governo presieduto da ...