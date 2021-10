Diversi giornalisti hanno denunciato sui social i colpi ricevuti dalla polizia durante la manifestazione no-vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) Documentare una manifestazione no-vax, di sabato, nel pieno centro di Roma. Già questo elemento dovrebbe far riflettere. Ma a questo si aggiunge anche il fatto di finire nel bel mezzo delle violenze e delle cariche della polizia. Per concludere con lo shitstorm sui social da parte di quegli stessi no-vax (la cui manifestazione si stava documentando) che si sono lamentati del comportamento delle forze dell’ordine, meno quando queste – nel caos generale – si sono trovate a caricare anche su alcuni operatori della stampa. Già, perché i giornalisti picchiati alla manifestazione no-vax sono stati Diversi e lo hanno documentato sui propri canali social. LEGGI ANCHE > I no-vax parlano di dittatura sanitaria e poi aggrediscono i ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Documentare unano-vax, di sabato, nel pieno centro di Roma. Già questo elemento dovrebbe far riflettere. Ma a questo si aggiunge anche il fatto di finire nel bel mezzo delle violenze e delle cariche della. Per concludere con lo shitstorm suida parte di quegli stessi no-vax (la cuisi stava documentando) che si sono lamentati del comportamento delle forze dell’ordine, meno quando queste – nel caos generale – si sono trovate a caricare anche su alcuni operatori della stampa. Già, perché ipicchiati allano-vax sono statie lodocumentato sui propri canali. LEGGI ANCHE > I no-vax parlano di dittatura sanitaria e poi aggrediscono i ...

Advertising

Nerys__ : RT @fgcult: .@giorgiozanchini “Il giornalismo politico in questo Paese ha un ruolo e uno spazio enorme , per questo abbiamo pensato di invi… - fgcult : .@giorgiozanchini “Il giornalismo politico in questo Paese ha un ruolo e uno spazio enorme , per questo abbiamo pen… - Micolifrancesc6 : @eziomauro @repubblica Non basta ,colpevoli x me sono diversi giornalisti e giornali che hanno infiammato,fomentato… - Miti_Vigliero : RT @wirko94: Stasera vedo diversi politici e giornalisti che si prodigano nel puntacazzismo con frasi tipo “oh la maggioranza dei manifesta… - LucaAndreaMasse : RT @wirko94: Stasera vedo diversi politici e giornalisti che si prodigano nel puntacazzismo con frasi tipo “oh la maggioranza dei manifesta… -