Conferenza stampa Nicolato: «La Svezia ci farà soffrire ma vogliamo dare continuità»

Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svezia. «Il nostro obiettivo è avere continuità, spero che i ragazzi abbiano recuperato, possono fare una prestazione importante. È giusto dare dei riferimenti, bisogna dare continuità. Perdere ogni tanto ci sta pure, ma un anno fa era difficile essere competitivi. Ora siamo più pronti, i ragazzi hanno giocato e stanno giocando. Mi aspetto una gara diversa rispetto all'altra gara con la Svezia». Svezia – «Mi aspetto una partita di buon ...

