Vanno in ordine sparso verso fine seduta le principali Borse europee, mentre Wall Street migliora, ma i mercati restano volatili, secondo gli analisti. In lieve rialzo l'oro (+0,2%) a 1.757 dollari l'...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: l'Europa in ordine sparso, bene i petroliferi In Europa si mantiene in deciso positivo Londra (+0,6%), trascinata dalle quotazioni di alcuni minerali, e guadagna qualcosa Parigi (+0,1%). Debole Francoforte ( - 0,1%) e in calo Madrid ( - 0,7%) e ...

Borsa: Milano in ribasso ( - 0,5%), in calo molte banche Scende un po' il gas naturale in Europa ( - 0,7%) a 87 dollari al MWh. A Milano bene i petroliferi, iniziando dall'impiantistica di Tenaris (+2,2%), ma anche Eni (+0,8%) e Saipem (+0,3%). Molto bene ...

Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,21%, Londra -0,13% ANSA Nuova Europa Borsa: la corsa delle materie prime mette un freno ai listini, Milano chiude a -0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - La continua corsa al rialzo delle materie prime, petrolio e gas in testa, aumenta il tasso di nervosismo dei mercati europei che chiudono in ordine sp ...

In si mantiene in deciso positivo Londra (+0,6%), trascinata dalle quotazioni di alcuni minerali, e guadagna qualcosa Parigi (+0,1%). Debole Francoforte ( - 0,1%) e in calo Madrid ( - 0,7%) e ...Scende un po' il gas naturale in Europa ( - 0,7%) a 87 dollari al MWh. A Milano bene i petroliferi, iniziando dall'impiantistica di Tenaris (+2,2%), ma anche Eni (+0,8%) e Saipem (+0,3%). Molto bene ...