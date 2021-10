Basilicata, avvertita scossa di terremoto di magnitudo 3.4 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Basilicata. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia In Basilicata questa pomeriggio, lunedì 11 ottobre 2021, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle ore 13:33, nell’area a cavallo tra le province di Potenza e Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. Al momento, non si hanno notizie di danni a cose o persone né di segnalazioni arrivate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. L’epicentro è stato segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a Campomaggiore, a una profondità di 36 km. È stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari, Gravina, Gioia ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, è stata registrata unadidi3.4 in. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia Inquesta pomeriggio, lunedì 11 ottobre 2021, è stata registrata unadidi3.4 alle ore 13:33, nell’area a cavallo tra le province di Potenza e Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. Al momento, non si hanno notizie di danni a cose o persone né di segnalazioni arrivate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. L’epicentro è stato segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a Campomaggiore, a una profondità di 36 km. È statadistintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari, Gravina, Gioia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia #terremoto - Borderline_24 : #Terremoto in provincia di #Potenza, scossa avvertita anche nel Barese - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia #terremoto - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia #terremoto - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia #terremoto -