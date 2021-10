Sciopero generale lunedì 11 ottobre, non solo scuola: anche trasporto pubblico a rischio. Le fasce garantite (Di domenica 10 ottobre 2021) I sindacati hanno convocato uno Sciopero generale e manifestazioni nelle principali città italiane per tutta la giornata di lunedì 11 ottobre. Si fermano i trasporti (treni, aerei, autobus, metro, traghetti), ma anche scuola e uffici pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) I sindacati hanno convocato unoe manifestazioni nelle principali città italiane per tutta la giornata di11. Si fermano i trasporti (treni, aerei, autobus, metro, traghetti), mae uffici pubblici. L'articolo .

