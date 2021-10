Mariano Amici, il medico di Ardea perde il ricorso al TAR: niente reintegro, resta sospeso senza stipendio (Di domenica 10 ottobre 2021) Ha perso la prima battaglia al TAR il medico di Ardea Mariano Amici noto per le sue posizioni contro il vaccino anti Covid (e non solo). Lui stesso, tra mille polemiche, aveva deciso di non sottoporsi alla vaccinazione e per questo era stato sospeso – senza stipendio – dalla Asl Roma 6. Una decisione che era stata impugnata dal medico al TAR che però ha respinto il suo ricorso: il medico, pertanto, non sarà al momento reintegrato in attesa della discussione collegiale fissata per il prossimo 26 ottobre. Mariano Amici, il medico di Ardea contro il vaccino anti Covid (e non solo) La querelle legale intentata contro la Asl è solo l’ultimo capitolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Ha perso la prima battaglia al TAR ildinoto per le sue posizioni contro il vaccino anti Covid (e non solo). Lui stesso, tra mille polemiche, aveva deciso di non sottoporsi alla vaccinazione e per questo era stato– dalla Asl Roma 6. Una decisione che era stata impugnata dalal TAR che però ha respinto il suo: il, pertanto, non sarà al momento reintegrato in attesa della discussione collegiale fissata per il prossimo 26 ottobre., ildicontro il vaccino anti Covid (e non solo) La querelle legale intentata contro la Asl è solo l’ultimo capitolo ...

