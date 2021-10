Inter, c’è l’incontro per il rinnovo (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Inter lavora ai rindovina dei propri big. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe lavorando al rinnovo di Brozovic. Inter Brozovic I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto 4mln più bonus. Le richieste del croato sono di 5 milioni, che arriverebbero a 6 con i bonus. Tra mercoledì e giovedì dovrebbe esserci un incontro con l’agente. L’Inter, tuttavia, rimane fiduciosa e vuole trattenere Brozovic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) L’lavora ai rindovina dei propri big. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe lavorando aldi Brozovic.Brozovic I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto 4mln più bonus. Le richieste del croato sono di 5 milioni, che arriverebbero a 6 con i bonus. Tra mercoledì e giovedì dovrebbe esserci un incontro con l’agente. L’, tuttavia, rimane fiduciosa e vuole trattenere Brozovic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

