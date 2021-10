Il Milan accelera per Vlahovic | doppia carta di Maldini

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ilsogna il colpaccio per l’attacco e mette sul piatto il proprio talento più cash: arriva la controproposta Ilpuò sicuramente ritenersi soddisfatto dell’inizio avuto in questa stagione.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

milansette : Calciomercato Milan ?'' Maldini accelera, colpo già a gennaio / News #acmilan #rossoneri - milansette : Calciomercato Milan – Maldini accelera, colpo già a gennaio / News - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Calciomercato Milan – Maldini accelera, colpo già ... - SEMPREFMILAN : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #Maldini accelera, colpo già a gennaio / #News - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Maldini accelera, colpo già a gennaio / #News -

Ultime Notizie dalla rete : Milan accelera

Pianeta Milan

La Roma va a benzina. La Roma parte sgommando,dal primo minuto, impone subito i propri ritmi cercando di domare l'avversario senza starlo ... Seguono, a 14 lunghezze,, Napoli, Juve e ...... che serve Hernandez, chee che vede Calabria, spedendogli un 'meraviglioso e non solo' ... Ilfunzionava come una catena di montaggio, tutti spingevano, correvano e lavoravano per bene. ...Nell’ottica di rinforzare ancor di più la rosa di Pioli, il club rossonero ha già individuato i nomi su cui investire a breve le proprie risorse.Potrebbe essere Donny v an de Beek il prossimo acquisto del Barcellona. Il club catalano ha infatti messo gli occhi sul centrocampista, considerato come colpo ideale per uscire da ...