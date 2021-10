Eto’o: “Barça-Real vale più di una finale Champions, nessuno guarda se giocano Ronaldo o Messi” (Di domenica 10 ottobre 2021) Samuel Eto’o, ex grande bomber, è intervenuto al Festival di Trento per parlare di tanti argomenti, tra cui il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “Barça-Real? nessuno guarda se giocano Cristiano Ronaldo o Messi, conta che vinca la squadra del cuore. Io che l’ho giocata so che è la partita più bella del mondo, anche se non ho giocato la finale della Coppa del Mondo. Barca-Madrid vale più di una finale di Champions, il Barcellona ha cominciato male ma è una sfida unica. I giocatori devono approfittarne per avviare la propria stagione, devono capire che può valere 6 punti: i tre della vittoria più lo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Samuel, ex grande bomber, è intervenuto al Festival di Trento per parlare di tanti argomenti, tra cui il Clasico tra Barcellona eMadrid. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “seCristiano, conta che vinca la squadra del cuore. Io che l’ho giocata so che è la partita più bella del mondo, anche se non ho giocato ladella Coppa del Mondo. Barca-Madridpiù di unadi, il Barcellona ha cominciato male ma è una sfida unica. I giocatori devono approfittarne per avviare la propria stagione, devono capire che puòre 6 punti: i tre della vittoria più lo ...

