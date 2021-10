Applausi per Donnarumma al suo ingresso in campo (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la pioggia di fischi ricevuta a San Siro, Gigio Donnarumma è stato accolto in maniera piuttosto calorosa dall’Allianz Stadium di Torino. Infatti, durante il riscaldamento, i tifosi presenti sulle gradinate gli hanno riservato solo Applausi. Il portierone del PSG oggi sarà anche capitano della truppa allenata da Roberto Mancini. Foto: Twitter Donnarumma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la pioggia di fischi ricevuta a San Siro, Gigioè stato accolto in maniera piuttosto calorosa dall’Allianz Stadium di Torino. Infatti, durante il riscaldamento, i tifosi presenti sulle gradinate gli hanno riservato solo. Il portierone del PSG oggi sarà anche capitano della truppa allenata da Roberto Mancini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lungo applauso per lo striscione della Cgil anche alla Marcia della pace da Perugia ad Assisi #ANSA - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - ladyrosmarino : RT @dessere88: ROMA 09.10.2021 “L’arrivo del gruppo VNGP #venetonogreenpass in appoggio su ROMA, ieri, km e km reali per la libertà. App… - Lgiova66 : RT @Agenzia_Ansa: Lungo applauso per lo striscione della Cgil anche alla Marcia della pace da Perugia ad Assisi #ANSA - RB18991 : 14.30 mezz' ora prima di Italia-Belgio per dimostrare l' ammaestramento della stampa e l' ipocrisia delle persone:p… -

Ultime Notizie dalla rete : Applausi per Azzurri Conversano, ecco la prima gioia in campionato: Monte Sant'Angelo steso al Pineta È ancora Ciavarella a suonare la carica per i padroni di casa con la rete del momentaneo 3 - 3, una ... Al Pineta la sfida termina con i meritati applausi del pubblico di casa agli uomini del presidente ...

Arrestati vertici di Forza Nuova: Fiore e Castellino. Con loro altre 10 persone coinvolte 'Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e ...state elette persone di matrice fascista e questo non è accettabile' ha aggiunto fra gli applausi. '...

Applausi per striscione Cgil alla PerugiAssisi Agenzia ANSA Ruotolo annuncia mozione per sciogliere Forza Nuova, CasaPound e Lealtà e Azione E ancora, ha proseguito Ruotolo: 'L'assalto alla sede nazionale della Cgil rappresenta uno spartiacque. Un’altra mozione è in arrivo sia alla Camera che al Senato dal Partito democratico. 'Forza Nuova ...

Applausi per striscione Cgil alla PerugiAssisi Lungo applauso per lo striscione della Cgil alla Marcia della pace da Perugia ad Assisi. Lo sottolinea lo stesso sindacato ricordando che in tanti hanno partecipato al presidio che si è svolto alla Ca ...

È ancora Ciavarella a suonare la caricai padroni di casa con la rete del momentaneo 3 - 3, una ... Al Pineta la sfida termina con i meritatidel pubblico di casa agli uomini del presidente ...'Domani presenteremo una mozione urgente alla Camerachiedere lo scioglimento di Forza Nuova e ...state elette persone di matrice fascista e questo non è accettabile' ha aggiunto fra gli. '...E ancora, ha proseguito Ruotolo: 'L'assalto alla sede nazionale della Cgil rappresenta uno spartiacque. Un’altra mozione è in arrivo sia alla Camera che al Senato dal Partito democratico. 'Forza Nuova ...Lungo applauso per lo striscione della Cgil alla Marcia della pace da Perugia ad Assisi. Lo sottolinea lo stesso sindacato ricordando che in tanti hanno partecipato al presidio che si è svolto alla Ca ...