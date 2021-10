Vortice autunnale al Centro-Sud | piogge fino a domenica

Advertising

Claudestar2012 : #AllertaMeteo Ciclone autunnale con temporali, forte vento e burrasca. Le Regioni in allerta. Le previsioni… - quibresciait : Ciclone autunnale in arrivo: pioggia, vento, freddo e neve - I meteorologi di - stop_fake_news_ : AGI - La settimana appena iniziata avrà un sapore decisamente autunnale: un freddo vortice carico di piogge e tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice autunnale

Gazzetta del Sud

Buona parte delle regioni italiane sono interessate da unciclonico che in queste ore si sta portando verso le regioni meridionali. La sua azione durerà fino a domenica 10 ottobre. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia ...Previsioni meteo per la prossima settimana. Clima pienamentesull'Italia E' ormai da qualche giorno che abbiamo assistito sulla nostra Penisola a un ...atlantica che ha innescato un...Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio.Meteo domenica, maltempo in intensificazione su adriatiche e Sud. SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione posizionato sullo Ionio verrà rinvigorito sul finire della settimana d ...