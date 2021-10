Tragedia del Vajont | 58 anni fa 1 917 vittime tra Longarone | Erto e Casso

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ricorre oggi il 58esimoversario delladel, in cui morirono 1.917 persone. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dalle pendici settentrionali del monte Toc si staccò una frana che crollò sul bacino artificiale sottostante, provocando un’onda che portò morte e silenzio nella valle. 270 milioni di metri cubi di rocce e detriti sommerseroe poi, radendolo al suolo, così come le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé. Il numero delledi questaè approssimativo, poiché molti corpi non vennero mai ritrovati. Accanto al doloroso ricordo delle, pesa anche quello relativo all’iter giudiziario. Il processo penale ebbe luogo, in fasi successive, a ...

#AccaddeOggi Il #9ottobre 1963 la tragedia del #Vajont: quasi 2000 vittime.

