Tale e Quale show la quarta puntata e la classifica

La prima protagonista della quarta puntata di Tale e Quale show è Federica Nargi che interpreta una versione fatata di Daniela Goggi con il brano "Oba-ba-luu-ba": per lei una sorpresa, Daniela Goggi la sta seguendo da dietro le quinte e le fa una sorpresa sul palco: per lei un mix di critiche e complimenti da parte dei giudici. Il secondo protagonista in gara è Ciro Priello che interpreta Marco Mengoni con "Ma stasera": anche per lui complimenti ma non manca qualche critica da parte di Malgioglio. Francesca Alotta interpreta Adele: con il brano "Rolling in the deep": l'esecuzione è molto ben riuscita e riesce ad interpretare il brano in maniera perfetta, senza sbavature e note calanti. Quarti protagonisti gli attesissimi Gemelli di Guidonia che interpretano I ricchi e poveri con il brano sanremese ...

