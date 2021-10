“Scrivimi per sbaglio”, il primo progetto cinematografico di Giuseppe de Candia (Di sabato 9 ottobre 2021) “Scrivimi per sbaglio“, questo è il nome del primo progetto cinematografico di Giuseppe de Candia. Dalla musica approda al mondo del cinema Giuseppe de Candia, giovane cantautore pugliese, che ha deciso di vestire i panni di regista e attore nel suo primo progetto cinematografico, dal titolo “Scrivimi per sbaglio”. Sebbene non ami definirsi regista, de Candia dichiara che l’ispirazione per il suo progetto cinematografico arriva dalla musica e dai suoi videoclip: “Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con dei piccoli sketch. Volevo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) “per“, questo è il nome deldide. Dalla musica approda al mondo del cinemade, giovane cantautore pugliese, che ha deciso di vestire i panni di regista e attore nel suo, dal titolo “per”. Sebbene non ami definirsi regista, dedichiara che l’ispirazione per il suoarriva dalla musica e dai suoi videoclip: “Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con dei piccoli sketch. Volevo ...

