Sardegna. Domani e lunedì 98 comuni al voto per scegliere sindaco e consiglieri (Di sabato 9 ottobre 2021) Tre centri - Capoterra, Carbonia e Olbia - superano i 15mila abitanti, in 35 c'è un solo candidato sindaco, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4 comuni (Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu) non sono state presentate liste, quindi saranno commissariati Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) Tre centri - Capoterra, Carbonia e Olbia - superano i 15mila abitanti, in 35 c'è un solo candidato, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4(Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu) non sono state presentate liste, quindi saranno commissariati

Advertising

RaiNews : #Sardegna, domani e lunedì 98 comuni al voto per scegliere sindaco e consiglieri - SpazioOlbia : Il giorno prima della battaglia del 'Città del Tricolore'. Reggiana e Olbia si sfideranno domani alle 16 in un matc… - RuudGrethe : RT @sehmagazine: ?? Domani, sabato 9 ottobre, il Bastione Saint Remy di #Cagliari si illumina di verde per la Giornata mondiale consapevolez… - elisabetta_sann : Qui tra 2 giorni comincia il Mondiale di #Kite, da domani l'OWC con Green Village e Sup Marathon, lo spettacolo sta… - polasein500cc : RT @EnzaAltieri: Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole Sardegna, ©Vincenzo Castella -