Milan | De Canio | “Theo Hernandez? Da sottolineare il coraggio di Maldini”

Advertising

Milannews24_com : Di Canio difende Kessie: «Rinnovo? Si è dimostrato un grande professionista» - gilnar76 : Di Canio difende Kessie: «Rinnovo? Si è dimostrato un grande professionista» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #DiCanio difende #Kessie, le sue parole anche sul #rinnovo ?? - PianetaMilan : @acmilan , #DiCanio : ' #Kessié grande professionista, non è semplice per lui' #ACMilan #Milan #SempreMilan - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Di Canio: 'Il Milan affronta le partite con certezze acquisite sul campo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Canio

Commenta per primo Paolo Di, ex attaccante del, ora opinionista in tv, dice la sua su Sandro Tonali , in gol ieri contro l' Atalanta : 'L'opzione di qualità è Tonali. La sua crescita è stata incredibile. Fa le ...Ma ora è già tempo di pensare al campionato e Paolo Di, ex attaccante di Lazio, Napoli,, West Ham e oggi commentatore per Sky Sport, in esclusiva per ilgiornale.it ha toccato diversi ...Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Theo Hernandez, vero crack delle ultime stagioni di Serie A e ieri autore del suo primo gol con la nazionale francese: “ Certi giocatori vanno ...Ora saranno importanti le prossime settimane per decifrare al meglio il futuro di Ramsey. Il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, potrebbe dire addio alla Juventus dopo la sua critica. La Juventus è ...