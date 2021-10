LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: dieci in fuga con oltre 5? di vantaggio sul gruppo (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.32: gruppo di testa a Pontida. Fra 6 km inizia la salita della Roncola 12.30: Raggiunge i 5’30” il vantaggio del gruppetto dei dieci sul gruppo dei migliori 12.28: La Israel Start Up Nation ha tre uomini in testa al gruppo 12.26: Superati i 5? di vantaggio per il gruppetto dei fuggitivi 12.23: Si avvicina la salita della Roncola 12.19: Superato l’abitato di Garlate dal gruppo di testa: 70 km di corsa superati. Ne mancano 161 alla fine 12.16 Continua a guadagnare terreno il gruppetto di testa, arrivato quasi a 4’30” di vantaggio mentre le cime elle montagne sono coperte dalla nebbia, tanto a ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.32:di testa a Pontida. Fra 6 km inizia la salita della Roncola 12.30: Raggiunge i 5’30” ildel gruppetto deisuldei migliori 12.28: La Israel Start Up Nation ha tre uomini in testa al12.26: Superati i 5? diper il gruppetto dei fuggitivi 12.23: Si avvicina la salita della Roncola 12.19: Superato l’abitato di Garlate daldi testa: 70 km di corsa superati. Ne mancano 161 alla fine 12.16 Continua a guadagnare terreno il gruppetto di testa, arrivato quasi a 4’30” dimentre le cime elle montagne sono coperte dalla nebbia, tanto a ...

