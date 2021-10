CorSport | col 75% della capienza il Maradona potrà accogliere 41 mila spettatori

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 ottobre 2021) I biglietti per assistere a Napoli-Torino sono già in vendita. Secondo il Corriere dello Sport prima del 17 ottobre, quando si disputerà la partita, il Governo avrà già dato il via libera per aumentare ladegli stadi al 75%. In quel caso, lo stadio Diego Armandopotrebbe arrivare adfino a 41, muniti di green pass. L'articolo ilNapolista.