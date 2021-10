PS5 domina le vendite in Spagna a settembre. Xbox Series X/S vende meno di un decimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo in UK, ma anche in Spagna PlayStation 5 domina le vendite per il mese di settembre. Secondo il report pubblicato dal sito spagnolo Vandal, la console di Sony nella settimana che va dal 20 al 26 settembre ha venduto 8.500 unità. Al secondo posto troviamo Nintendo Switch con un totale di 2.900 unità, mentre i dati di vendita di Xbox Series X/S non sono molto ottimistici: sono infatti state vendute 400 Xbox Series S e 300 Xbox Series X, praticamente meno di un decimo di PlayStation 5. Per quanto riguarda il fronte delle vendite dei videogiochi, GTA V è il titolo più venduto con un totale di 6.800 unità sempre nella settimana presa in esame. Al ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo in UK, ma anche inPlayStation 5leper il mese di. Secondo il report pubblicato dal sito spagnolo Vandal, la console di Sony nella settimana che va dal 20 al 26ha venduto 8.500 unità. Al secondo posto troviamo Nintendo Switch con un totale di 2.900 unità, mentre i dati di vendita diX/S non sono molto ottimistici: sono infatti state vendute 400S e 300X, praticamentedi undi PlayStation 5. Per quanto riguarda il fronte delledei videogiochi, GTA V è il titolo più venduto con un totale di 6.800 unità sempre nella settimana presa in esame. Al ...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 domina le vendite in Spagna, male #XboxSeriesX. - GianlucaOdinson : PS5 domina in Spagna: è la console più venduta per la terza settimana consecutiva - zazoomblog : PS5 domina il mercato UK a settembre ma anche Xbox Series X-S e Switch registrano ottime vendite - #domina #mercato… - misteruplay2016 : PS5 domina il mercato UK a settembre ma anche Xbox Series X/S e Switch registrano ottime vendite - Eurogamer_it : #PS5 batte #XboxSeriesX e #NintendSwitch a settembre in UK. -