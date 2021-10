Newcastle, i tifosi sognano: pronti tre super colpi! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il patrimonio del nuovo presidente del Newcastle ha impressionato molti in tutto il mondo. Tanti, infatti, sono sicuri: il Newcastle è pronto a dire la sua nei prossimi anni. Questo, però, può farlo attraverso il mercato e già spuntano i primi nomi. Newcastle, presidente, acquisti I possibili colpi I nomi caldi, secondo The Sun, sono: Gareth Bale, Edinson Cavani che sta trovando meno spazio con l’arrivo di Ronaldo, Philippe Coutinho e Keylor Navas che potrebbe soffrire la concorrenza con Donnarumma. Inoltre, per gestire tutti questi campioni, ci potrebbe essere l’arrivo di un top anche in panchina: Antonio Conte. LEGGI ANCHE: Juventus, c’è l’ok per la cessione a zero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il patrimonio del nuovo presidente delha impressionato molti in tutto il mondo. Tanti, infatti, sono sicuri: ilè pronto a dire la sua nei prossimi anni. Questo, però, può farlo attraverso il mercato e già spuntano i primi nomi., presidente, acquisti I possibili colpi I nomi caldi, secondo The Sun, sono: Gareth Bale, Edinson Cavani che sta trovando meno spazio con l’arrivo di Ronaldo, Philippe Coutinho e Keylor Navas che potrebbe soffrire la concorrenza con Donnarumma. Inoltre, per gestire tutti questi campioni, ci potrebbe essere l’arrivo di un top anche in panchina: Antonio Conte. LEGGI ANCHE: Juventus, c’è l’ok per la cessione a zero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

FBiasin : La rabbia dei tifosi del #Newcastle, decisamente contrariati per essere finiti nelle mani dei sauditi. 'Pecunia no… - CB_Ignoranza : Intanto a Newcastle i tifosi hanno festeggiato la cessione del club ad un fondo arabo vestendosi da sceicchi e lanc… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Il #Newcastle passa ai sauditi ?? La gioia dei tifosi ?? Video all'interno dell'articolo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #P… - dayfootball1981 : #Newcastle In questa occasione bisogna puntare il faro sui tifosi.Dopo l'annuncio dell'acquisizione del club dagli… - Calcio_conlaF : Bell raga è assai che non scrivo… Non è successo molto… apparte che il #NewCastle avrà un fondo 13 volte superiore… -