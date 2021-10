Meloni ricorda la circolare ai dirigenti del 1 luglio: non sono ammessi razzismo, fanatismo e violenza (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Non possiamo consentire non solo per opportunità, ma soprattutto per coerenza con le nostre idee politiche, alcuna leggerezza su temi come il razzismo, la violenza, qualsivoglia discriminazione o fanatismo di ogni genere»: così scriveva Giorgia Meloni ai dirigenti di FdI, in una circolare del 1° luglio che era un vero e proprio decalogo della «responsabilità». Dunque, ben prima del clamore generato dall’inchiesta di Fanpage. La leader del partito ha richiamato ieri quel documento in una chat interna, ribadendo che «nel nostro quadro di valori, progetti, stili di vita, comportamenti pubblici e privati non c’è spazio per razzismo, odio, nostalgie storiche e tentazioni totalitarie». «Come previsto, siamo sotto attacco» «Come avevamo previsto siamo sotto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Non possiamo consentire non solo per opportunità, ma soprattutto per coerenza con le nostre idee politiche, alcuna leggerezza su temi come il, la, qualsivoglia discriminazione odi ogni genere»: così scriveva Giorgiaaidi FdI, in unadel 1°che era un vero e proprio decalogo della «responsabilità». Dunque, ben prima del clamore generato dall’inchiesta di Fanpage. La leader del partito ha richiamato ieri quel documento in una chat interna, ribadendo che «nel nostro quadro di valori, progetti, stili di vita, comportamenti pubblici e privati non c’è spazio per, odio, nostalgie storiche e tentazioni totalitarie». «Come previsto, siamo sotto attacco» «Come avevamo previsto siamo sotto ...

