Matthew McConaughey prevede il futuro: ecco il modo bizzarro in cui morirà (Di venerdì 8 ottobre 2021) Matthew McConaughey prevede il suo stesso futuro durante un'intervista del New York Times: ecco il modo bizzarro in cui lascerà questa terra. Matthew McConaughey pensa di sapere come morirà: l'attore e possibile candidato come futuro governatore del Texas, durante un episodio del podcast del New York Times, ha recentemente rivelato di aver sognato più volte la propria morte e le circostanze in cui lascerà questa terrà. "Ho la sensazione che me ne andrò diventando un anello della catena alimentare", ha spiegato McConaughey a Kara Swisher, la quale ha domandato: "Cosa intendi? Un orso ti mangerà?" Al che la star ha risposto: "Era un alligatore nel sogno, anche se ricordo di aver sognato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021)il suo stessodurante un'intervista del New York Times:ilin cui lascerà questa terra.pensa di sapere come: l'attore e possibile candidato comegovernatore del Texas, durante un episodio del podcast del New York Times, ha recentemente rivelato di aver sognato più volte la propria morte e le circostanze in cui lascerà questa terrà. "Ho la sensazione che me ne andrò diventando un anello della catena alimentare", ha spiegatoa Kara Swisher, la quale ha domandato: "Cosa intendi? Un orso ti mangerà?" Al che la star ha risposto: "Era un alligatore nel sogno, anche se ricordo di aver sognato ...

