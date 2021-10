Marvel's Guardians of the Galaxy unisce He-man, Scooby Doo e anni '80 nel video musicale degli Star-Lord (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per celebrare l'uscita del secondo singolo degli Star-Lord di Marvel's Guardians of the Galaxy, "Zero to Hero", Eidos-Montréal attraverso un comunicato stampa ha annunciato il lancio di un nuovo video musicale tremendamente anni '80. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist originale di Marvel's Guardians of the Galaxy, anch'essa pubblicata oggi. Ispirato ai cartoni animati degli anni '80, il video musicale punta i riflettori sul fattore nostalgia, offrendo un'imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ha scelto l'appellativo "Star-Lord" nell'universo del gioco. Ma non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per celebrare l'uscita del secondo singolodi'sof the, "Zero to Hero", Eidos-Montréal attraverso un comunicato stampa ha annunciato il lancio di un nuovotremendamente'80. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist originale di'sof the, anch'essa pubblicata oggi. Ispirato ai cartoni animati'80, ilpunta i riflettori sul fattore nostalgia, offrendo un'imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ha scelto l'appellativo "" nell'universo del gioco. Ma non ...

