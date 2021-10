La Serie A non si fida dei dati d’ascolto diffusi da Dazn (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli ascolti di Dazn: la lega di Serie A chiede un tavolo tecnico Il Manifesto, pagina 13, di Nicola Sellitti. Cresce sempre di più l’attenzione intorno a Dazn. L’applicazione britannica che detiene i diritti tv della Serie A ora dovrà rispondere non solo (assieme a Tim, che fa da Telco) su qualità e ritardi della trasmissione delle partite di campionato, ma anche sulla rilevazione degli ascolti delle gare. Che sarebbero stati gonfiati fino al 50%, come ha scritto Il Fatto, una vicenda finita in Parlamento. E che ora viene affrontata dalla Lega di A, che ha chiesto un tavolo tecnico con Dazn per un approfondimento della situazione ascolti tv. Storicamente i dati tv sono monitorati da Auditel, un ente terzo ma Dazn ha preferito affidarsi a Nielsen. Si è ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli ascolti di: la lega diA chiede un tavolo tecnico Il Manifesto, pagina 13, di Nicola Sellitti. Cresce sempre di più l’attenzione intorno a. L’applicazione britannica che detiene i diritti tv dellaA ora dovrà rispondere non solo (assieme a Tim, che fa da Telco) su qualità e ritardi della trasmissione delle partite di campionato, ma anche sulla rilevazione degli ascolti delle gare. Che sarebbero stati gonfiati fino al 50%, come ha scritto Il Fatto, una vicenda finita in Parlamento. E che ora viene affrontata dalla Lega di A, che ha chiesto un tavolo tecnico conper un approfondimento della situazione ascolti tv. Storicamente itv sono monitorati da Auditel, un ente terzo maha preferito afrsi a Nielsen. Si è ...

