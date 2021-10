In arrivo una serie con Claire Foy sulle controversie di Facebook (Di venerdì 8 ottobre 2021) Foto: Josh Edelson/Afp/Getty ImagesNon è un bel periodo, questo, per essere Mark Zuckerberg: il down degli scorsi giorni di tutti i suoi network ha mostrato quanto il re dei social sia nudo, unitamente alle recenti denunce da parte dell’ex dipendente Frances Haugen, per non parlare della copertina di Time che si chiede se non sia veramente arrivato il momento di cancellare Facebook. Se ciò non bastasse un nuovo colpo potrebbe arrivare dal fronte delle serie tv: è in lavorazione infatti un progetto dal titolo già eloquente, Doomsday Machine (la macchina dell’apocalisse, potremmo tradurre), che sarà tratto dal bestseller di Sheera Frenkel e Cecilia Kang An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination. Nella serie Claire Foy, l’attrice divenuta nota in tutto il mondo per aver interpretato la regina ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) Foto: Josh Edelson/Afp/Getty ImagesNon è un bel periodo, questo, per essere Mark Zuckerberg: il down degli scorsi giorni di tutti i suoi network ha mostrato quanto il re dei social sia nudo, unitamente alle recenti denunce da parte dell’ex dipendente Frances Haugen, per non parlare della copertina di Time che si chiede se non sia veramente arrivato il momento di cancellare. Se ciò non bastasse un nuovo colpo potrebbe arrivare dal fronte delletv: è in lavorazione infatti un progetto dal titolo già eloquente, Doomsday Machine (la macchina dell’apocalisse, potremmo tradurre), che sarà tratto dal bestseller di Sheera Frenkel e Cecilia Kang An Ugly Truth: Inside’s Battle for Domination. NellaFoy, l’attrice divenuta nota in tutto il mondo per aver interpretato la regina ...

