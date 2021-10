Il leghista Ciocca: ma se Jonghi Lavarini mi mandava affan…, come faccio a fare lobby con lui? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il pool di avvocati incaricati da Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega tirato in ballo nell’inchiesta di Fanpage, è al lavoro per ribattere alle accuse che stanno arrivando sull’esponente politico del Carroccio. “Siamo a lavoro su due denunce molto articolate“, annuncia Ciocca all’Adnkronos. “Quando si presenta denuncia bisogna evitare due cose: la prima che venga archiviata perché altrimenti non si raggiunge l’obiettivo e la seconda di non prendere una controquerela perché magari uno ipotizza qualcosa che non trova elementi nella realtà. Stiamo scrivendola”, spiega. LEGGI ANCHE L'intervista. Colombo: Formigli fa giornalismo fazioso. Una Mussolini non festeggia il 25 aprile? Lo capisco Piazzapulita, Meloni crocifissa per un follower. E se guardiamo i social di Letta? Ecco cosa si trova La prima denuncia è contro il comportamento di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il pool di avvocati incaricati da Angelo, europarlamentare della Lega tirato in ballo nell’inchiesta di Fanpage, è al lavoro per ribattere alle accuse che stanno arrivando sull’esponente politico del Carroccio. “Siamo a lavoro su due denunce molto articolate“, annunciaall’Adnkronos. “Quando si presenta denuncia bisogna evitare due cose: la prima che venga archiviata perché altrimenti non si raggiunge l’obiettivo e la seconda di non prendere una controquerela perché magari uno ipotizza qualcosa che non trova elementi nella realtà. Stiamo scrivendola”, spiega. LEGGI ANCHE L'intervista. Colombo: Formigli fa giornalismo fazioso. Una Mussolini non festeggia il 25 aprile? Lo capisco Piazzapulita, Meloni crocifissa per un follower. E se guardiamo i social di Letta? Ecco cosa si trova La prima denuncia è contro il comportamento di ...

