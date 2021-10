Fiorentina, Dragowski e Castrovilli ancora out (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seduta di allenamento mattutina per la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento fra campo e palestra, con anche torelli di gruppo, la rosa si è concentrata su una serie di partitelle a ranghi misti a campo ridotto. Tra gli assenti, oltre ai giocatori impegnati con le rispettive nazionali, anche gli infortunati Dragowski e Castrovilli. Il portiere viola, che nel corso della gara contro il Napoli di domenica scorsa ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, ha già iniziato il proprio percorso di riabilitazione fisica. Per quanto riguarda Castrovilli, reduce da un trauma addominale accusato durante la sfida contro il Genoa, verrà visitato ad inizio della prossima settimana e lo staff medico valuterà se potrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seduta di allenamento mattutina per ladi mister Vincenzo Italiano. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento fra campo e palestra, con anche torelli di gruppo, la rosa si è concentrata su una serie di partitelle a ranghi misti a campo ridotto. Tra gli assenti, oltre ai giocatori impegnati con le rispettive nazionali, anche gli infortunati. Il portiere viola, che nel corso della gara contro il Napoli di domenica scorsa ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, ha già iniziato il proprio percorso di riabilitazione fisica. Per quanto riguarda, reduce da un trauma addominale accusato durante la sfida contro il Genoa, verrà visitato ad inizio della prossima settimana e lo staff medico valuterà se potrà ...

