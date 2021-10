F1, GP Turchia 2021. Norris: “Pista più veloce, buon venerdì”. Ricciardo: “Idee chiare per il set-up” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giornata nel complesso positiva per le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, che sono stati intervistati dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021. “Pensavo di aver fatto meglio, la Pista è decisamente migliore rispetto all’anno scorso – ha spiegato Ricciardo, 14° in FP2 – C’è molto più grip e abbiamo le Idee chiare su cosa fare con il set-up per domani”. Sesto tempo invece per Norris, che potrebbe inserirsi nelle primissime file viste anche le penalità di alcuni avversari: “Il venerdì serve a sbagliare e fare prove, è stata una buona giornata. Sicuramente la Pista è più veloce, abbiamo provato alcune cose interessanti per ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giornata nel complesso positiva per le due McLaren di Landoe Daniel, che sono stati intervistati dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di. “Pensavo di aver fatto meglio, laè decisamente migliore rispetto all’anno scorso – ha spiegato, 14° in FP2 – C’è molto più grip e abbiamo lesu cosa fare con il set-up per domani”. Sesto tempo invece per, che potrebbe inserirsi nelle primissime file viste anche le penalità di alcuni avversari: “Ilserve a sbagliare e fare prove, è stata unaa giornata. Sicuramente laè più, abbiamo provato alcune cose interessanti per ...

