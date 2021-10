Chi sono Maria Ressa e Dmitry Muratov, Premi Nobel per la Pace 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato dal Norwegian Nobel Committee (è l’unico Premio che non viene assegnato dalla giuria svedese, a norvegese) a due giornalisti, Maria Ressa e Dmitry Muratov, “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per una Pace duratura“. Maria Ressa è una giornalista filippina, naturalizzata statunitense, co-fondatrice del sito Rappler. Quest’ultimo è conosciuto soprattutto per le sue inchieste sul presidente Rodrigo Duterte, in carica dal 2916, il quale si autodefinisce “l’Hitler delle Filippine” per il suo autoritarismo, emerso in particolare nella cosiddetta guerra della droga. La ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilper laè stato assegnato dal NorwegianCommittee (è l’unicoo che non viene assegnato dalla giuria svedese, a norvegese) a due giornalisti,, “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per unaduratura“.è una giornalista filippina, naturalizzata statunitense, co-fondatrice del sito Rappler. Quest’ultimo è conosciuto soprattutto per le sue inchieste sul presidente Rodrigo Duterte, in carica dal 2916, il quale si autodefinisce “l’Hitler delle Filippine” per il suo autoritarismo, emerso in particolare nella cosiddetta guerra della droga. La ...

