Charlène di Monaco, l’ultima operazione e poi il rientro a casa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come sta Charlène? Quando rientrerà a casa? Gli appassionati di royal family europee e gli esperti del Principato se lo chiedono ormai da mesi, da quando la principessa ha lasciato Monaco per non farvi ritorno. Sono oltre otto mesi, infatti, che Charlène risiede in Sudafrica, suo Paese natale: «Doveva promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e prendersi un po’ di tempo libero con alcuni amici». E invece. Da allora, a preoccupare, sono le condizioni di salute dell’ex nuotatrice. Ufficialmente, la moglie di Alberto di Monaco avrebbe contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica, dopo un intervento ai denti. Da lì un susseguirsi di dolorose operazioni e il divieto di volare per ragioni mediche. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come sta Charlène? Quando rientrerà a casa? Gli appassionati di royal family europee e gli esperti del Principato se lo chiedono ormai da mesi, da quando la principessa ha lasciato Monaco per non farvi ritorno. Sono oltre otto mesi, infatti, che Charlène risiede in Sudafrica, suo Paese natale: «Doveva promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e prendersi un po’ di tempo libero con alcuni amici». E invece. Da allora, a preoccupare, sono le condizioni di salute dell’ex nuotatrice. Ufficialmente, la moglie di Alberto di Monaco avrebbe contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica, dopo un intervento ai denti. Da lì un susseguirsi di dolorose operazioni e il divieto di volare per ragioni mediche.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Charlene di Monaco di nuovo operata, per lei il terzo intervento in anestesia generale - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Charlene di Monaco di nuovo operata, per lei il terzo intervento in anestesia generale - Corriere : Charlene di Monaco di nuovo operata, per lei il terzo intervento in anestesia generale - Italia_Notizie : Charlene di Monaco di nuovo operata in anestesia generale - ModaCorriere : Charlene di Monaco di nuovo operata, per lei il terzo intervento in anestesia generale -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco La Principessa Charlene di nuovo sotto i ferri: si allontana il rientro a Montecarlo Leggi Anche Sharon Stone 'principessa' a Monaco, Alberto ha occhi solo per lei La principessa è ormai in 'esilio' sanitario dallo scorso maggio, per colpa di un'infezione che non le permettere di ...

Charlène di Monaco magra: l'ultima foto desta preoccupazione Eppur si muove direbbe qualcuno. In effetti dopo mesi di convalescenza trascorsi tra permanenze forzate a casa e visite di controllo in ospedale, Charlène di Monaco sembra essere finalmente pronta per tornare a farsi carico degli impegni istituzionali che si addicono a una principessa. A parte le saltuarie visite del principe Alberto insieme ai ...

Beatrice Borromeo splende di rosso al Bal de la Rose Kikapress Leggi Anche Sharon Stone 'principessa' a, Alberto ha occhi solo per lei La principessa è ormai in 'esilio' sanitario dallo scorso maggio, per colpa di un'infezione che non le permettere di ...Eppur si muove direbbe qualcuno. In effetti dopo mesi di convalescenza trascorsi tra permanenze forzate a casa e visite di controllo in ospedale,disembra essere finalmente pronta per tornare a farsi carico degli impegni istituzionali che si addicono a una principessa. A parte le saltuarie visite del principe Alberto insieme ai ...