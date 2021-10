“Ah, quindi era lui!”. Ciprian, nel passato del corteggiatore di UeD c’è stata Maria De Filippi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ciprian Aftim è uno dei corteggiatori più in vista della nuova edizione di Uomini e Donne. Il giovane è arrivato per corteggiare Andrea Nicole Scavuzzo, la prima tronista trans gender della storia della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Tra i due c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, ed è ormai è palese l’interesse della tronista per il giovane. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutto lo studio di Uomini e Donne, tranne che di Gianni Sperti, opinionista che si sarebbe scagliato contro Ciprian Aftim, accusato di essere poco sincero nei confronti della tronista. Ciprian ha ammesso di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di Andrea Nicole che, nella scorsa puntata, lo ha lasciato a casa decidendo di uscire con il corteggiatore Gabrio e nella puntata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)Aftim è uno dei corteggiatori più in vista della nuova edizione di Uomini e Donne. Il giovane è arrivato per corteggiare Andrea Nicole Scavuzzo, la prima tronista trans gender della storia della trasmissione condotta daDe. Tra i due c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, ed è ormai è palese l’interesse della tronista per il giovane. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutto lo studio di Uomini e Donne, tranne che di Gianni Sperti, opinionista che si sarebbe scagliato controAftim, accusato di essere poco sincero nei confronti della tronista.ha ammesso di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di Andrea Nicole che, nella scorsa puntata, lo ha lasciato a casa decidendo di uscire con ilGabrio e nella puntata ...

Advertising

borghi_claudio : @todorov_denis Non saprei, del resto oggi non c'era 'in palio' nulla se non la roba delle discoteche. Ho avuto inco… - chetempochefa : 'Sono felice del Premio Nobel, non me lo aspettavo, all'inizio ho avuto paura che fosse uno scherzo, sono stato col… - chetempochefa : 'Io credo che sia nata questa canzone dalla spontaneità...di fare una cosa insieme prima di tutto, e poi comunque e… - ops_itsana : ah quindi era tutto vero.... ANDIAMO A PRENDERCI IL TROFEO CAPITANO - Miss_FrancyM : @sampeimuja Io son stata 1 gg a Trieste, d'estate quindi il vento non era quello fortissimo che c'è d'inverno o ora… -

Ultime Notizie dalla rete : quindi era Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2021: 3.023 nuovi casi e 30 morti Se ieri l'indice di contagio era pari al 2.01% oggi si attesta al 2,09%. Tre i decessi nelle ultime ... Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.295, di cui 31.591 Alessandria, 18.344 Asti, 12.140 ...

I governatori del Sud si lamentano del Pnrr perché il Pnrr non l'hanno letto Ma è attesa da tempo: già ai tempi del Conte 2 era stata pensata, insieme alla riforma degli ... essendo già disoccupati e quindi assimilabili in un'altra categoria di beneficiari. Ma questo ...

Andy Murray, rubate le scarpe da tennis e la fede nuziale (era attaccata ai lacci) Corriere della Sera Se ieri l'indice di contagiopari al 2.01% oggi si attesta al 2,09%. Tre i decessi nelle ultime ... Il totale dei casi positivi diventa384.295, di cui 31.591 Alessandria, 18.344 Asti, 12.140 ...Ma è attesa da tempo: già ai tempi del Conte 2stata pensata, insieme alla riforma degli ... essendo già disoccupati eassimilabili in un'altra categoria di beneficiari. Ma questo ...