Uomini e Donne, Armando abbandona lo studio e Gianni Sperti gli dà del privilegiato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fuoco e fiamme nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 7 ottobre. Questa volta a finire al centro dell'attenzione sono stati Marika, Jessica, Armando Incarnato e Graziano. Infastidita dal gesto romantico di Armando nei confronti di Jessica, Marika ha deciso di darci un taglio. Graziano, invece, si è intromesso nella vicenda stuzzicando ripetutamente Incarnato, spingendolo ad abbandonare la trasmissione furibondo. Uomini e Donne, Jessica chiude con Armando perché non si fida! Per Jessica la frequentazione con Armando è giunta al capolinea. La dama ha dichiarato di non riuscire a fidarsi del cavaliere, ma lo ha comunque ringraziato per essere stato gentile con lei regalandone una rosa. Ad ogni modo, Jessica non gli ha voluto dare il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fuoco e fiamme nella puntata didi giovedì 7 ottobre. Questa volta a finire al centro dell'attenzione sono stati Marika, Jessica,Incarnato e Graziano. Infastidita dal gesto romantico dinei confronti di Jessica, Marika ha deciso di darci un taglio. Graziano, invece, si è intromesso nella vicenda stuzzicando ripetutamente Incarnato, spingendolo adre la trasmissione furibondo., Jessica chiude conperché non si fida! Per Jessica la frequentazione conè giunta al capolinea. La dama ha dichiarato di non riuscire a fidarsi del cavaliere, ma lo ha comunque ringraziato per essere stato gentile con lei regalandone una rosa. Ad ogni modo, Jessica non gli ha voluto dare il ...

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mariate48641882 : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… - GloriaSexyy : Donna 50enne vogliosa e piena di iniziativa cerco sia uomini che donne max 55 anni... disponibili adesso non domani… -