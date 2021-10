Uomini e Donne anticipazioni, ecco quando andrà in onda la cacciata di Joele Milan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come al solito le registrazioni di Uomini e Donne sono molto indietro rispetto alla messa in onda. Ed è per questo motivo che nel trono classico ancora non abbiamo visto in onda la puntata in cui Maria De Filippi caccia il tronista Joele Milan e di conseguenza anche la sua corteggiatrice Ilaria Melis, colpevoli di essersi in un certo senso messi d’accordo per sentirsi fuori dal programma (cosa severamente vietata dal regolamento della trasmissione). Uomini e Donne, ecco come Maria ha cacciato Joele La corteggiatrice Ilaria Melis svela con quali parole la conduttrice ha cacciato il tronista Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come al solito le registrazioni disono molto indietro rispetto alla messa in. Ed è per questo motivo che nel trono classico ancora non abbiamo visto inla puntata in cui Maria De Filippi caccia il tronistae di conseguenza anche la sua corteggiatrice Ilaria Melis, colpevoli di essersi in un certo senso messi d’accordo per sentirsi fuori dal programma (cosa severamente vietata dal regolamento della trasmissione).come Maria ha cacciatoLa corteggiatrice Ilaria Melis svela con quali parole la conduttrice ha cacciato il tronista...

