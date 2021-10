Pfizer chiede autorizzazione FDA per vaccino Covid a fascia 5-11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – La big farmaceutica statunitense Pfizer ha chiesto alla FDA, l’authority USA per i farmaci, di autorizzare il suo vaccino anti Covid a mRNA per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, che copre una platea di circa 28 milioni di bambini. Attualmente l’azienda ha coperto con il vaccino anti-Covid la popolazione dai 12 anni in su, sia in Europa che in USA, essendo stata autorizzata rispettivamente da EMA e FDA alla somministrazione. Frattanto, arrivano le prime evidenze positive dalla somministrazione combinata, in Italia, del vaccino antinfluenzale Sanofi Pasteur in combinazione con la terza dose di vaccino Covid-19 mRNA. La somministrazione – ha annunciato l’azienda che produce ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – La big farmaceutica statunitenseha chiesto alla FDA, l’authority USA per i farmaci, di autorizzare il suoantia mRNA per ladi età tra i 5 e gli 11, che copre una platea di circa 28 milioni di bambini. Attualmente l’azienda ha coperto con ilanti-la popolazione dai 12in su, sia in Europa che in USA, essendo stata autorizzata rispettivamente da EMA e FDA alla somministrazione. Frattanto, arrivano le prime evidenze positive dalla somministrazione combinata, in Italia, delantinfluenzale Sanofi Pasteur in combinazione con la terza dose di-19 mRNA. La somministrazione – ha annunciato l’azienda che produce ...

Advertising

TgLa7 : #Pfizer chiede autorizzazione per uso vaccino tra 5 e 11 anni - Agenzia_Ansa : La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fas… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Pfizer chiede al'utorizzazione per i bambini 5-11 anni #Pfizer - Tolkien_JRR : RT @ChanceGardiner: 'Pfizer ora chiede ufficialmente di vaccinare i bambini di 5-11 anni, nonostante la studio non dimostri benefici e prov… - DoctorWho744 : RT @ChanceGardiner: 'Pfizer ora chiede ufficialmente di vaccinare i bambini di 5-11 anni, nonostante la studio non dimostri benefici e prov… -