LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: dopo 60 km di corsa quattro fuggitivi conservano 2? sul gruppo (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI' 7 OTTOBRE) 14.29 Gli attaccanti iniziano la discesa, poco più di 100 km al termine della corsa. 14.27 Continua ad accumulare svantaggio Frapporti, 40" dalla testa. 14.24 Questa la situazione quando siamo vicini allo scollinamento di La Serra: i quattro uomini al comando Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), hanno salutato la compagnia del quinto fuggitivo Marco Frapporti (Vini Zabù) che ora insegue a 20". gruppo segnalato a 2? 20". 14.21 Ritmo regolare del gruppo in salita, mentre Frapporti purtroppo non riesce a riportarsi sui battistrada. 14.19 Tra gli attaccanti ...

